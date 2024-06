Speyer – Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch wurden im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:15 Uhr Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Eine Kontrollstelle in der Bahnhofstraße führte zur Feststellung von insgesamt fünf Gurtverstößen. Außerdem wurde bei einem 40-jährigen PKW-Fahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Mann händigte eine indische Fahrerlaubnis aus. Da der Fahrzeugführer jedoch schon länger als sechs Monate in Deutschland wohnhaft ist, hätte er seine Fahrerlaubnis in eine deutsche umschreiben lassen müssen. Aufgrund dessen wurde gegen den 40-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der PKW wurde an einen Bekannten mit gültiger Fahrerlaubnis übergeben. In der Holzstraße und Schützenstraße wurde der Verkehr, mit besonderem Augenmerk auf den abfließenden Schülerverkehr, überwacht. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail