Statement von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zum Tag der Architektur in Rheinland-Pfalz. Das Baukulturevent steht in diesem Jahr unter dem Motto „einfach (um)bauen“ und lädt dazu ein, 69 topaktuelle Bauprojekte landesweit am Wochenende 29. und 30. Juni 2024 zu entdecken. Auch zwei Projekte aus Speyer sind vertreten.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler: „Ich freue mich ganz besonders, dass gleich zwei Speyerer Bauprojekte eindrücklich zeigen, wie engagiertes, professionelles Planen und Bauen gestaltet werden kann“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Gerade das Zusammenspiel von Alt und Neu kann sehr inspirierend sein. Damit zeigt sich, wie sich erhaltenswerte Gebäude mit entsprechender Expertise und Kreativität auf harmonische und ressourcenschonende Weise neu interpretieren lassen. Das diesjährige Motto mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, passt damit nicht nur zu den aktuellen Projekten in unserer Stadt. Das Event steigert auch die Vorfreude auf den Tag des offenen Denkmals, der am 9. September in Speyer stattfindet, und der unter anderem eine neue Perspektive auf Altbekanntes eröffnet.

Hintergrund:

einfach (um)bauen – Livegang der 69 Projekte beim Tag der Architektur

Jetzt noch online, aber beim „Tag der Architektur“, am 29. und 30. Juni, sind die „best ofs“ des Jahres in Rheinland-Pfalz eins zu eins zu erleben. Die gerade fertig gestellten Projekte zeigen, wie engagiertes und professionelles Planen und Bauen aussehen kann. Das Besondere beim „Tag der Architektur“ ist, dass die Architektinnen und Architekten zusammen mit

ihren Bauleuten vor Ort sind und mit viel Fachinformation durch die sehenswerten Häuser führen. Ein lohnenswertes Angebot für alle, die selbst eine Baumaßnahme planen.

30 Jahre Tag der Architektur in Rheinland-Pfalz: Zu viert ging es 1995 mit Hessen, Thüringen und dem Saarland an den Start. Mittlerweile sind alle Länderkammern dabei und veranstalten am letzten Juniwochenende gemeinsam das

größte bundesweite Baukulturevent für eine große Öffentlichkeit.

Mit dem diesjährigen Motto „einfach (um)bauen“ soll das nachhaltige Bauen im Bestand in den Fokus gerückt werden. „Vier Fünftel der Bautätigkeit in Deutschland findet heute ohnehin schon im Bestand statt. Für uns ist eine ‚Um-Baukultur“ die Zukunft‘, so die Einschätzung von Joachim Rind, Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. „Wir müssen dem Bestand – auch dem der Nachkriegsarchitektur – eine größere Wertschätzung entgegenbringen. Hier steckt

großes Potential, das es kreativ zu nutzen gilt, etwa für Aufstockung, Nachverdichtung oder die Umnutzung von Gewerbe- und Handelsflächen.“

Auch im 69 Projekte starken Programm in Rheinland-Pfalz sind mehr als die Hälfte der Bauobjekte Modernisierungen, Nutzungsänderungen oder eben Umbauten. Leerstände und Plätze wurden mit Leben gefüllt, Schulen, Weingüter

und Wohnhäuser erweitert oder modernisiert, Denkmale revitalisiert und in ehemaligen Scheunen wird jetzt gewohnt.

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen greift in ihrem Grußwort zum bundesweiten „Tag der Architektur“ das Motto „einfach (um)bauen“ ebenso auf: „Es geht also um das riesige, noch viel zu wenig erschlossene Potential, das im Umbauen und Umnutzen des vorhandenen Gebäudebestands liegt. (…) Projekte also, bei denen Planerinnen und Planer wertvolle Ressourcen sorgsam und effizient einsetzen und damit einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen und zu einer neuen Umbaukultur leisten.“

Die von einer Fachjury ausgewählten Projekte sind mit Adressen und Öffnungszeiten ab sofort auf der Internetseite der Architektenkammer Rheinland-Pfalz

veröffentlicht: www.diearchitekten.org/tda

(bundesweite Kampagne: www.tag-der-architektur.de).

Titelfoto: „Wohnen im Denkmal“, mit dem die Architektenkammer bundesweit für den Tag der Architektur in Rheinland-Pfalz wirbt.

QUelle: Architektenkammer Rheinland-Pfalz

