Speyer: Rückbau der Telefonzellen auf der Maximilianstraße startet am 1. Juli

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bedarf und die Nutzung von öffentlichen Telefonzellen sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Telefongespräche werden, gerade auch unterwegs, überwiegend über Mobiltelefone geführt.

Mit der grundlegenden Änderung des Kommunikationsverhaltens in der Bevölkerung hat die Telekom Deutschland GmbH den Service über öffentliche Telefonzellen auch in der Speyerer Innenstadt eingestellt.

Da mit dieser Maßnahme die Telefonzellen in der Maximilianstraße ihren Nutzen verloren haben, werden sie ab Montag, 1. Juli 2024 von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Firma Hanemann zurückgebaut. Die Bereiche um die Telefonzelle am Stadthaus sowie auf Höhe der Hunkemöller-Filiale in der Maximilianstraße werden am 1. Juli abgesperrt und die Telefonzellen demontiert.

Ab dem 3. Juli 2024 folgen die Bereiche auf Höhe der New Yorker- und der GALERIA-Filiale sowie abschließend am Domplatz.

Die Arbeiten einschließlich der Wiederherstellung der Oberflächenbeläge sollen voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein.

Für ein einheitliches Stadtbild werden dieselben Pflastersteine wie im angrenzenden Bereich verwendet und somit an den Bestand angeglichen.

Um die durch den Rückbau der Telefonzellen vorerst leeren Bereiche zu füllen, werden temporäre Pflanzkübel mit Felsenbirnen und Amberbäumen an den betreffenden Stellen errichtet.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer