Sinsheim – Mehr als nur Lada und Trabi – Technik Museum Sinsheim lädt zum bunten Ostalgie Treffen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 7. Juli 2024, lädt das Technik Museum Sinsheim zum traditionellen Ostalgie Treffen ein. Diese Zusammenkunft bietet die einmalige Gelegenheit für Automobilliebhaber und Enthusiasten, die Vielfalt osteuropäischer Oldtimer zu erleben. Der Treff gehört mittlerweile zu einem der größten im süddeutschen Raum. Von 9 bis 16 Uhr können die Besucher live erleben, dass der osteuropäische Fahrzeugbau mehr zu bieten hatte als nur die beiden Automobilmarken Lada und Trabi. Der Eintritt auf das Veranstaltungsgelände ist frei.

Alle Informationen zum Treffen sowie die Anmeldemöglichkeit: www.technikmuseum.de/ostalgie.



Das Ostalgie Treffen auf dem Gelände des Technik Museum Sinsheim lockt von Jahr zu Jahr, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Hier erfahren die Besucher, wie bequem man in einem Trabanten tatsächlich sitzen kann, wie luxuriös der Mercedes des Ostens, der Moskwitsch, ist, dass auch in einem Tatra V8-Motoren verbaut wurden und dass die Simson Schwalbe ganz anders klingt als eine Vespa. Von Automobilen und Mopeds über Traktoren bis hin zu Lastwagen – beim markenoffenen Treffen in Sinsheim sind alle willkommen. Folgende Voraussetzungen muss das rollende Kulturgut erfüllen: Die Oldtimer wurden alle in den ehemaligen Ostblock-Staaten vor 1990 produziert. Unterhalb der beiden Überschallflugzeuge Concorde und Tupolev Tu-144 reihen sich an diesem Sonntag die motorisierten Raritäten aneinander: In der einen Ecke knattern die Trabanten blechern um die Wette, in der anderen entspannen die auf Hochglanz polierten GAZ-Limousinen und erinnern an den Glanz vergangener Kommunismus-Tage. Die ein oder andere Staatslimousine wird bestimmt ebenfalls vor Ort sein. Die Robur-Lastkraftwagen aus der DDR sind bei diesem Treffen die größten Teilnehmer und die kleinsten, die bunten Simson- und MZ-Maschinen, sausen auf dem großzügigen Museumsareal munter umher. Darüber hinaus erwartet das Organisationsteam Fabrikate unter anderem von Škoda, GAZ, Saporoshez, Melkus und Tatra. Bei dem Ostalgie Treffen ist deutlich zu sehen, dass die Oldtimer aus den ehemaligen Ostblock-Staaten mittlerweile einen besonderen Platz in der Welt des klassischen Automobils einnehmen.