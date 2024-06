Sinsheim – ADAC Heidelberg Historic samt Filmvorführung – Technik Museum Sinsheim begrüßt über 180 Oldtimer und Rallye-Legende Walter Röhrl

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Technik Museum Sinsheim freut sich, erneut als Start- und Zielort der diesjährigen ADAC Heidelberg Historic fungieren zu dürfen. Die wohl größte historische Automobil-Rallye Deutschlands zieht wieder zahlreiche Enthusiasten und Liebhaber historischer Fahrzeuge an. Vom 11. bis 13. Juli gehen über 180 klassische Automobile auf eine motorsportliche Reise durch die Region, bevor sie nach spannenden Etappen im Technik Museum Sinsheim eintreffen. Dieses Jahr mit dabei: der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Am Freitag, 12. Juli, startet er mit dem originalen Audi Sport Quattro der Rallye Monte Carlo 1985 (Audi Tradition) bei der Heidelberg Historic 2024. Vor dem Start und nach der Ankunft können die Besucher die Fahrzeuge aus nächster Nähe bewundern und die besondere Atmosphäre des Events genießen. Das Technik Museum Sinsheim bietet damit einmal mehr eine ideale Kulisse für Automobilgeschichte und verwandelt dabei den Museumshof in ein Paradies für Autoliebhaber. Mehr Informationen zur diesjährigen ADAC Heidelberg Historic: https://www.heidelberg-historic.de/#.



Zum Auftakt der Rallye haben die Museumsmacher ein spezielles Highlight für alle Motorsport-Fans: Am Donnerstag, 11. Juli, wird im IMAX 3D Kino Sinsheim eine fesselnde Filmdokumentation von Helmut Deimel zur Rallye-Weltmeisterschaft 1984 präsentiert. Dabei sind die beeindruckenden Filmsequenzen in eine spannende Talkrunde mit dem Filmemacher Deimel und dem renommierten Rallye-Fotografen Reinhard Klein eingebettet. Als besonderes Schmankerl wird die Rallye-Legende Walter Röhrl dabei sein, um die Filmpräsentation im Rahmen der Talkrunde zu begleiten. Dabei behandeln die Experten unter anderem Themen wie die „Europäische Safari“ in Griechenland und den ersten Zweikampf zwischen Stig Blomqvist und Walter Röhrl (die „Reifengeschichte“) in Monte Carlo. Die Redner lassen die Zuhörer an ihren Erinnerungen teilhaben, verraten Insiderwissen und die ein oder andere Anekdote rund um die Rallye-Weltmeisterschaft von 1984. Die Tickets für die 90-minütige Talkrunde und Filmpräsentation gibt es ab 29 € im Online-Shop des Technik Museum zu erwerben: https://shop.technik-museum.de/1984.html. Der Einlass startet um 17:30 Uhr.

