Sandhausen – Leihe perfekt: Dennis Egel wechselt nach Walldorf

Sandhausen / Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachwuchsspieler Dennis Egel (19) wird den SV Sandhausen

vorrübergehend verlassen. Der Verein konnte sich mit dem FC-Astoria Walldorf auf eine einjährige Leihe ohne Kaufoption einigen und ermöglicht dem Abwehr-Talent dadurch mehr Spielpraxis.

„Für Dennis gilt es derzeit als oberstes Gebot, Spielpraxis zu sammeln. Dass er diese in der Region und bei einem ambitionierten Regionalligisten wie Astoria Walldorf sammeln kann, ist für alle Seiten hervorragend“, so SVS-Sportdirektor

Matthias Imhof.

Dennis Egel unterschrieb vor einem Jahr seinen ersten Profivertrag und trainierte fortan mit den Profis am Hardtwald. Gleichzeitig lief er weiterhin in der U19 auf. Der Rechtsfuß war als Kapitän und Lenker seiner Teams immer ein

wichtiger Führungsspieler. In der Saison 2022/23 zählte Egel in der Innenverteidigung zum Stammpersonal der U19 und krönte die herausragende Leistung mit dem Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga, in der Egel in der folgenden Saison 24 Pflichtspieleinsätze kam. Profiluft schnupperte Egel im Achtelfinale des bfv-Rothaus-Pokals. Egel kam vom TSV 1898 Wiesental bereits zur U14 an den Hardtwald.

Quelle SVS

