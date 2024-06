Mannheim – Mietspiegel 2025/2026: Versand der Fragebögen an Mannheimerinnen und Mannheimer

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim erneuert das Angebot für ihre Bürgerinnen und Bürger und lässt einen neuen qualifizierten Mietspiegel erstellen. Mit dem Versand der Fragebögen beginnt nun die Erhebungsphase. Am 1. Juli 2024 startet der Versand der Fragebögen an 4.600 Mieterinnen und Mieter sowie etwa 1.600 Vermieterinnen und Vermieter. Eine Teilnahme an der Erhebung ist bis zum 19. Juli 2024 vorgesehen. Mit Einführung des Mietspiegelreformgesetzes zum 1. Juli 2022 ist die Befragung für die ausgewählten Personen verpflichtend. “Bereits beim letzten Mietspiegel wurde der Wohnungsmarkt dank der hohen Rücklaufquote sehr gut abgebildet. Damit sich der Mietspiegel 2025/2026 ebenfalls auf eine breite Datenbasis stützen kann und dadurch aussagekräftig wird, ist wieder eine hohe Beteiligung wichtig“, sagt der für Wohnen und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Die per Zufall ausgewählten Mannheimerinnen und Mannheimer können am besten gleich nach dem Erhalt des Umfragebriefs an der Onlinebefragung teilnehmen. Dabei wird der Schutz der persönlichen Daten gewährleistet. Die Datenschutzstelle der Stadt Mannheim ist in sämtliche Verfahrensschritte der Mietspiegelerstellung eingebunden und überwacht dessen rechtskonformen Ablauf. Das beauftragte Mietspiegelinstitut wurde zur Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Ein qualifizierter Mietspiegel sorgt für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt und schafft Rechtssicherheit. Er dokumentiert die ortsübliche Vergleichsmiete für verschiedene Wohnungstypen und ist daher von großer praktischer Bedeutung für den Ausgleich zwischen Mietenden und Vermietenden. Er schützt Mietende vor ungerechtfertigten Mieterhöhungen. Für Vermietende bedeutet der Mietspiegel eine erhebliche Erleichterung sowohl bei der Begründung einer Mieterhöhung als auch bei der Mietpreisgestaltung bei Wiedervermietung. Der neu erstellte qualifizierte Mietspiegel 2025/2026 für die Stadt Mannheim wird im Dezember 2024 in Kraft treten und dann auf der Internetseite der Stadt Mannheim unter www.mannheim.de/wohnen zur Verfügung stehen.

Informationsmöglichkeiten

Unter www.alp-institut.de/mannheim finden Sie weitere Informationen zur aktuellen Erhebung. Außerdem steht Ihnen das mit der Erhebung beauftragte ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH werktags von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 040 3346476 50 und der E-Mail-Adresse mieten@alp-institut.de zur Verfügung. Der Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung bietet Beratung zur ortsüblichen Vergleichsmiete und zur Anwendung des Mietspiegels an. Dies erfolgt unter Telefon: 0621 293-7848 /7818, oder per E-Mail: an mietspiegel@mannheim.de.