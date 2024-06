Mannheim – Jeder kann singen! – Gesangs-Workshop mit Heike Theresa Terjung

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 67-jähriger Rollerfahrer befuhr am Mittwoch gegen 09:45 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße von der Bahnhofstraße kommend. Eine 39-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Burgstraße in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass der 67-Jährige stürzte. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. ... Mehr lesen »