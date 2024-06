Mannheim – Erste städtische Kita in Friedrichsfeld eröffnet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Bildungsbürgermeister Dirk Grunert begrüßt erste Kindergartengruppe im Kinderhaus Friedrichsfeld – Das Kinderhaus Friedrichsfeld hat am 15. Juni 2024 die erste Kindergartengruppe eröffnet. Damit können zunächst bis zu 22 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren in die Kita einziehen. Schon am 1. Juli 2024 wird es dann mit einer zweiten Kindergartengruppen am gleichen Standort weitergehen, sodass in Kürze noch mehr Familien von diesem neuen Betreuungsangebot profitieren können.



„Mit der Inbetriebnahme des Kinderhauses Friedrichsfeld eröffnen wir die erste städtische Kita in Friedrichsfeld. Mit ihr können wir zusätzliche Betreuungsplätze im Stadtteil anbieten, um den Bedürfnissen der Familien noch besser gerecht zu werden. Damit haben wir einen weiteren wichtigen Schritt beim Kita-Ausbau in Mannheim gemacht“, hebt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert hervor.

Aktuell werden die Kindergartenkinder nach und nach eingewöhnt, um einen sanften Übergang und eine optimale Betreuung zu gewährleisten.

Ab dem 1. September 2024 wird weiteres qualifiziertes Personal das Team des Kinderhauses Friedrichsfeld verstärken, wodurch voraussichtlich auch eine neue Krippengruppe eröffnet werden kann.

Nach erfolgreicher Personalgewinnung sieht der geplante Betrieb folgende Gruppen vor:

Im Bereich Krippe eine Ganztagsgruppe mit 10 Plätzen. Im Bereich Kindergarten werden zwei Gruppen mit insgesamt 20 Ganztagsplätzen und bis zu maximal 27 Plätzen mit verlängerten Öffnungszeiten entstehen.

Das Kinderhaus Friedrichsfeld wird zunächst in einer Interimslösung in Betrieb gehen. Die Stadt Mannheim ist aktuell damit beauftragt, einen Standort für einen Neubau im Stadtteil Friedrichsfeld zu finden. Für die Zeit bis zur Fertigstellung eines Neubaus soll ein Betreuungsangebot in den vorhandenen Interimscontainern ermöglicht werden. Zuvor wurden die Container von der evangelischen Kirche während einer Baumaßnahme genutzt. Die Stadt Mannheim hat die Interimslösung nun übernommen.

Auch die Kinderhausleitung Sebastian Rech freut sich mit seiner Stellvertreterin Lena Freundlich, dass die ersten Kinder jetzt einziehen können und hofft auf baldige Verstärkung seines Teams.

Das Kinderhaus Friedrichsfeld befindet sich in der Neudorfstraße 32.

Quelle Stadt Mannheim