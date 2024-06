Ludwigshafen – Verfolgungsfahrt unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am 26.06.2024 gegen 19:00 Uhr ein 24- jähriger Geschädigter in der Wohnung seiner Eltern randalierte und im Anschluss mit seinem Auto davonfuhr, konnte das Fahrzeug in der Maudacher Straße durch die alarmierten Polizeikräfte festgestellt werden. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst sich einer Kontrolle zu entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel fuhr. In der Deidesheimer Straße beendete er seinen Fluchtversuch, woraufhin er durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen wurde. Da sich Hinweise ergaben, dass der 24-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde er zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der Mann ebenfalls nicht. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn eingeleitet. Da der 24-Jährige zudem einräumte, sein Fahrzeug trotz Fahrverbot regelmäßig zu führen, wurde dieses sichergestellt.

