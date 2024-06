Ludwigshafen – Palliativversorgung in der Pflege in Perfektion (PiPiP) Fortbildungen für Mitarbeitende der Alten- und Krankenpflege im Herbst 2024

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Zentrum für Ethik, Führung und Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen (Zefog) im HPH lädt gemeinsam mit dem Förderverein Hospiz und Palliativ für die Stadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis und der Deutschen Palliativstiftung ein zur Fortbildung „Palliativversorgung in der Pflege in Perfektion“ (PiPiP). Die Fortbildung richtet sich an interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten sowie der stationären Alten- und Krankenpflege. Die Veranstaltung gliedert sich in zwei halbe Tage und findet im September und November 2024 im Heinrich Pesch Haus (Ludwigshafen, Frankenthaler Straße 229) statt.

Bei „PiPiP“ handelt es sich um ein Pilotprojekt zur Optimierung der palliativen Versorgung in Pflegeheimen und zur Vermeidung unerwünschter bzw. unnötiger Krankenhausaufenthalte. Es wurde von der Deutschen PalliativStiftung mit Förderung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration in den Jahren 2018 bis 2020 erarbeitet. In den zurückliegenden vier Jahren hat sich gezeigt, welche Bedeutung nicht nur in einer solch schwierigen Situation wie der Pandemie hospizlich-palliatives Grundwissen und bereits etablierte Strukturen haben, wie viel Sicherheit sie in der Versorgung von Patient*innen bieten und allen Beteiligten helfen.

Die Fortbildung gliedert sich in zwei halbe Tage und wird aufgrund der hohen Nachfrage gleich zweimal angeboten:

Kurs 1 findet am Donnerstag, 5. September 2024, von 15 bis 19 Uhr statt und wird am Montag, 4. November 2024, von 15 bis 19 Uhr fortgesetzt.

Kurs 2 findet am Freitag, 6. September 2024, von 9 bis 13 Uhr statt und wird am Dienstag, 5. November 2024, von 9 bis 13 Uhr, fortgesetzt.

Die Teilnehmenden erhalten am Ende der Schulung ein Zertifikat. Referent*innen sind der Vorsitzende der Deutschen PalliativStiftung, Dr. Thomas Sitte, sowie Expert*innen aus der Hospizarbeit.

Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf 20 Personen begrenzt. Der Eigenanteil beträgt 34 Euro/Person inkl. Verpflegung und Kursmaterialien. Es entscheidet die zeitliche Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Anmeldungen per E-Mail bitte bis zum 21.08.2024 an anmeldung@zefog.de

oder über die Buchungsformulare auf der Homepage (www.zefog.de/events/).

Quelle: Katholische Akademie Rhein-Neckar