Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 25.06.2024 auf den 26.06.2024 kam es zwischen 21:00 Uhr und 09:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Gartenparzelle des Kleingartenvereins in der Speyerer Straße. Der 41-jährige Geschädigte meldete, dass seine Parzelle aufgebrochen, aus dieser jedoch nichts entwendet wurde. Haben Sie etwas beobachtet oder können einen Hinweis zur Tat geben? ... Mehr lesen »