Ludwigshafen – Noch Plätze frei bei Aktionswochen für ältere Menschen im September

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Fachstelle Älter werden der Stadtverwaltung Ludwigshafen organisiert auch in diesem Jahr wieder zwei Aktionswochen für ältere Menschen. Sie sind gedacht als Urlaub vor Ort und stehen im Zeichen von Bewegung und Begegnung. Bei beiden Aktionswochen sind noch Plätze frei. Die erste Aktionswoche findet von 2. bis 6. September 2024 in Mundenheim statt. Ausgangspunkt für das Programm und für Ausflüge ist der Seniorentreff Café Klatsch, Wegelnburgstraße 59. Die zweite Aktionswoche ist für 9. bis 13. September geplant und findet in Oggersheim statt. Ausgangspunkt für das Programm und Ausflüge ist das Vital-Zentrum, Raiffeisenstraße 24. Jede Aktionswoche beinhaltet Programmpunkte von Montag bis Freitag am Vor- und am Nachmittag von 9.30 bis 17 Uhr. Im Programm enthalten sind Obst und Kaffee am Morgen, eine warme Mahlzeit am Mittag, Kaffee und Kuchen am Nachmittag sowie kostenfreie Getränke den ganzen Tag über.

Anmelden kann man sich bei der Fachstelle Älter werden, Bismarckstraße 70, 1. OG (barrierefrei erreichbar), montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr. Am Montag, 8. Juli, und Montag, 15. Juli, gibt es jeweils von 13 bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich im Café Klatsch anzumelden, am Donnerstag, 11. und 18. Juli, ebenso von 13 bis 15 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, sich im Vital-Zentrum für die Aktionswochen anzumelden. Die Teilnahmegebühr pro Aktionswoche beträgt 75 Euro, für Empfänger*innen von Sozialleistungen gibt es einen ermäßigten Preis von 40 Euro (bei der Anmeldung sind die entsprechenden Bescheide vorzulegen). Die Teilnahmegebühr wird direkt bei der Anmeldung und in bar fällig. Für Fragen stehen die Mitarbeitenden der Fachstelle Älter werden zur Verfügung, Telefon 0621 504-2739 oder per E-Mail an aelterwerden@ludwigshafen.de.

Quelle Stadt Ludwigshafen