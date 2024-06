Ludwigshafen – JOB-BARBECUE – Donnerstag, 27. Juni von 17-20 Uhr – TFC-Gelände

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ausbildung oder Studium? Finde es heraus bei der chilligsten Ausbildungsmesse Rhein-Neckars!

Das 6. Job-Barbecue des TFC verspricht einen neuen Ausstellerrekord zu erreichen: Mehr als 70 austellende Unternehmen und Bildungsstätten haben sich zur chilligen Jobmesse am 27.Juni von 17-20 Uhr angemeldet, die der Verein auf seinem Gelände auf der Parkinsel organisiert.

Bei freien Getränken und Burgern in entspannter Atmosphäre ins Gespräch mit Bewerbern kommen – das macht das TFC-Job-Barbecue besonders. “Wir freuen uns, dass wir zusätzlich zu den Ausstellern, die das Job-Barbecue zum wiederholten Male nutzen, etliche neue Unternehmen gewinnen konnten”, so Christian Hanz, 1.Vorsitzender des TFC Ludwigshafen.

Weitere Infos unter: www.job-barbecue.de

Der Verein erwartet in diesem jahr auch bei den Besuchern großen Zulauf. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu ihrem Schulabschluss, aber auch Jobwechsler und Fachkräfte auf der Suche nach ihrem Traumberuf. Sie alle können sich über Ausbildung, Studium und Beruf informieren. “Die 1000-Marke zu knacken wäre toll”, so Hanz

Statt Recruiting und Assessment-Tests geht es beim JOB-BARBECUE um den offenen Austausch auf Augenhöhe.

✅ 75 Ausbildungsbetriebe & Hochschulen

✅ Kostenlose Burger & Falafel

✅ Kostenlose Getränke

Wann? Donnerstag, 27. Juni von 17-20 Uhr

Wo? TFC-Gelände, Parkinsel Ludwigshafen

Quelle: www.job-barbecue.de/