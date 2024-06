Ludwigshafen – Großbaustelle in der Frankenthaler Straße entsteht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Großbaustelle in der Frankenthaler Straße entsteht – Entwässerungskanal, Gleisanlagen und Fernwärmeversorgung werden erneuert – Drei Jahre Bauzeit veranschlagt

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, erneuert ab Mitte Juli 2024 den Abwasserkanal in der Frankenthaler Straße zwischen der Kreuzung Rohrlachstraße und der Unterführung Kopernikusstraße. Die Sanierung ist wegen des schlechten baulichen Zustands und der hydraulischen Überlastung des Kanals erforderlich. Aufgrund verschiedener Baumaßnahmen kommt es in diesem Bereich ab Juli zu Verkehrseinschränkungen.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) nutzt die ohnehin stattfindende Baumaßnahme, um die bestehende Gleisanlage, welche ebenfalls ihre Verschleißgrenze erreicht hat, grundlegend zu erneuern. Die Arbeiten beginnen im Bereich der Haltestelle Rohrlachstraße. Die rnv muss daher ab Samstag, 29. Juni 2024, für acht Wochen – bis 25. August 2024 – einen Schienenersatzverkehr mit Bussen für diesen Abschnitt einrichten. Im Anschluss an die Sperrung wird der Bahnbetrieb wiederaufgenommen.

Auch die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) werden innerhalb des Baufelds tätig sein. Hier wird mit der Erweiterung des Fernwärmenetzes die Grundlage für eine mittelfristige Abkehr von der Gasversorgung geschaffen.

Für die Gesamtmaßnahme in der Frankenthaler Straße ist eine voraussichtliche Bauzeit von drei Jahren veranschlagt. Mit diesem Bauvorhaben, das sowohl das Kanalnetz als auch den Öffentlichen Personennahverkehr verbessert, erfolgen notwendige und nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur sowie das Mobilitätsangebot der Stadt.

In mehrere, kurze Bauabschnitte unterteilt

Damit die Verkehrssicherheit über alle Phasen der Maßnahme gewährleistet ist, wird das Bauvorhaben in kurzen Bauabschnitten mit den jeweils erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen in Form einer Wanderbaustelle umgesetzt. Durch eine zeitweise Einbahnstraßenregelung – die immer dann besteht, wenn keine Gleisarbeiten erfolgen – für den Anliegerverkehr in Ost-West-Richtung, also Fahrtrichtung Oggersheim, kann der Straßenverkehr auch bei eingleisigem Fahrbetrieb der Straßenbahn aufrechterhalten werden.

Für die ansässigen Gewerbebetriebe werden Zufahrtsmöglichkeiten zu den Geschäften und Betriebsstätten geschaffen. Während der Bauarbeiten wird der Individualverkehr über die Rohrlach- und Industriestraße umgeleitet. Die Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgeschildert.

Außerhalb den Zeiten der Gleisverlegung wird für die Anlieger*innen die Zufahrt zur Frankenthaler Straße über die Eibahnstraßenregelung in Ost-West-Richtung möglich sein. Lediglich in den voll gesperrten Abschnitten – während die Gleise dort verlegt werden – wird keine durchgängige Durchfahrt möglich sein. Hier erfolgt die Zufahrt für Anlieger*innen bis zur Baustelle seitens der Rohrlachstraße oder der Mannheimer Straße. Ebenso ist die Zufahrt von Feuerwehr und Rettungsdienst gewährleistet.

Für die gesamte Dauer der Bauausführung informieren die Projektbeteiligten fortwährend Anlieger*innen, Gewerbetreibende sowie die Öffentlichkeit über Bauabläufe, Verkehrsführung und Schienenersatzverkehr. Anwohner*innen und Gewerbetreibende erhalten vor Baubeginn und danach in Abhängigkeit des Baufortschrittes weitere Informationen zur Baumaßnahme und zu den geplanten Sperrzeiten.