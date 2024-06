Ludwigshafen – Einbruch in Gartenparzelle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 25.06.2024 auf den 26.06.2024 kam es zwischen 21:00 Uhr und 09:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Gartenparzelle des Kleingartenvereins in der Speyerer Straße. Der 41-jährige Geschädigte meldete, dass seine Parzelle aufgebrochen, aus dieser jedoch nichts entwendet wurde. Haben Sie etwas beobachtet oder können einen Hinweis zur Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter der Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail

