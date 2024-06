Ludwigshafen – CDU: Dr. Peter Uebel weiter Vorsitzender

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. CDU-Fraktion stellt sich auf

Die Fraktion der CDU im Ludwigshafener Stadtrat hat sich konstituiert und einen neuen Fraktionsvorstand gewählt. Vorsitzender der 17köpfigen Fraktion bleibt Dr. Peter Uebel (60). Der Arzt aus der Ludwigshafener Gartenstadt führt damit die Fraktion weiterhin an. Die Stellvertreter Dr. Wilhelma Metzler, Constanze Kraus und Prof. Klaus Blettner wurden

ebenso wie Dr. Peter Uebel selbst einstimmig von der Fraktion gewählt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Kommunalwahl. Jetzt starten wir mit großer Einigkeit und Kraft in die neue Legislaturperiode,“ bewertet Dr. Peter Uebel das Resultat des Wahlgangs. Man werde sich offen zeigen für Zusammenarbeit mit allen demokratischen Fraktionen.

„Wir sind uns unserer Verantwortung als größte Fraktion sehr bewusst. Zum Wohl der Stadt und der Bürger nehmen wir die Aufgabe an.

