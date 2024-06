Landau – Unfallverursachender Radfahrer war durch Handy abgelenkt

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, den 01.07.2024 wird in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken im Heppenheimer Freibad, wegen abschließender Maßnahmen und Feinjustierungen an der Abdeckplane, gesperrt. INSERATWasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-KreisesWasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis »