Landau – Staffelholzübergabe im Landauer Horstring: Umbau des Kunstrasenplatzes abgeschlossen – Neubau des Schulungsgebäudes des Verkehrsübungsplatzes kann beginnen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Weiter geht’s im Horstring in Landau: Auf dem an die Horstring Grundschule

angrenzenden Areal entstehen ein korkverfüllter Kunstrasenplatz mit

Weitsprunganlage, ein zeitgemäßer Verkehrsübungsplatz sowie ein

Schulungsgebäude mit Seminarraum und Werkstatt. Als erster Baustein dieses

großen (Um-)Bauprojekts konnte jetzt der Sportplatz fertiggestellt werden.

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Stadtverwaltung,

der Schulgemeinschaft und Vereinen sowie den Grundschul-Kids haben

Bürgermeister Lukas Hartmann und Beigeordnete Lena Dürphold den

Kunstrasenpatz offiziell eingeweiht und direkt danach mit dem symbolischen

ersten Spatenstich den Startschuss für das nächste Teilprojekt, das

Schulungsgebäude des Verkehrsübungsplatzes, gegeben.

„Das ist wirklich ein schönes und wichtiges Projekt, das wir hier mit Förderung

des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für die

Menschen in unserer Stadt umsetzen, und ich freue mich, dass wir mit dem

Kunstrasenplatz jetzt den ersten Teil dieser Maßnahme zur Nutzung für die

Grundschülerinnen und Grundschüler sowie die zahlreichen Vereine – darunter

der vor Ort beheimateten FC Azzurri – freigeben können. Auch für die

Öffentlichkeit wird der Platz ganzjährig geöffnet sein“, sagte Schul- und

Sportdezernentin Lena Dürphold, die dann auch gleich den Anstoß für das erste

Fußball-Match auf dem Platz ausführte.

„Der Kunstrasenplatz und der Verkehrsübungsplatz im Horstring kommen nicht

nur den Grundschulen und den Fußballvereinen zu Gute. Auch Seniorinnen und

Senioren werden später auf dem neuen Verkehrsparcours und im

Schulungsgebäude ihr Verkehrswissen auffrischen und ihre Mobilität trainieren

können; außerdem entsteht ein neuer Ort für Angebote der Jugendförderung

im Stadtteil Horst“, erläuterte Verkehrs- und GML-Dezernent Lukas Hartmann.

„Im Horst tut sich einiges und ich bin wirklich froh, dass die Verkehrsschule im

Horst und an der Horstringschule bleibt. Ich bin überzeugt: In fünf bis zehn

Jahren ist der Horst der ‚Place to Be“ in Landau!“ so der Bürgermeister.



Die Nutzerinnen und Nutzer des Sportplatzes können sich über einen

Kunstrasenplatz mit einer zeitgemäßen Polverfüllung aus Sand und Kork freuen.

Eine LED-Trainingsflutlichtanlage ermöglicht die optimale Ausnutzung der

Anlage auch in der dunklen Jahreszeit. Der neue Platz hat außerdem einen

umlaufenden Umgangsweg mit Barriere an den beiden Längsseiten erhalten

sowie Ballfangzäune an den Stirnseiten. Ein Stahlgitterzaun schützt die

Gesamtanlage.

Und was ist für die Verkehrsschule geplant? In Zusammenarbeit mit der

Verkehrspolizei der Polizeiinspektion Landau hat sich die Stadt Landau das Ziel

gesetzt, in Ersatz für den bereits in die Jahre gekommenen und nicht mehr

zeitgemäßen Verkehrsübungsplatz auf dem Außengelände der Horstringschule

aus den 1970er Jahren einen neuen Parcours zu bauen. Dieser soll möglichst

wirklichkeitsnah mit einer realistischen Verkehrsumgebung und mit

entsprechender Straßengestaltung neu gebaut werden.

Ergänzt wird der Übungsplatz durch ein Schulungsgebäude, dessen Bau jetzt

nach Vollendung des Kunstrasenplatzes beginnen kann: Entstehen wird ein

eingeschossiger Bau mit einem ca. 57 Quadratmeter großen Schulungsraum,

einer von außen zugänglichen Werkstatt mit Abstellplatz für Fahrräder sowie

einem WC-Bereich. Das Gebäude ist als Null-Emissionsgebäude mit Photovoltaik-

Anlage, begrüntem Flachdach und Luft-Wärmepumpe konzipiert.

Die Rohbauarbeiten des Schulungsgebäudes sollen bis Ende des Jahres

abgeschlossen sein.

Die mit insgesamt rund 2,15 Millionen Euro veranschlagte Maßnahmen wird mit

fast 1,8 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung

und Bauwesen über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler

Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert.

Über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport,

Jugend und Kultur“

Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend

und Kultur“ (SJK) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

(BMWSB) unterstützt Städte und Gemeinden deutschlandweit beim Erhalt ihrer sozialen

Infrastruktur. Es wurde erstmals im Jahr 2015 aufgelegt. Bis 2021 hat der Bund insgesamt 1,54

Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Rund 900 Projekte wurden für eine Förderung ausgewählt,

gut 750 Projekte davon betreffen Sportstätten. Im Fokus stehen das soziale Miteinander und der

Klimaschutz. Gefördert werden investive Maßnahmen – Sanierungen und in Ausnahmefällen

auch Ersatzneubauten – mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung sowie sehr

hoher Qualität im Hinblick auf ihre energetischen Wirkungen und Anpassungsleistungen an den

Klimawandel. Die Projekte sind außerdem von beachtlicher Bedeutung für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt und die soziale Integration in der Kommune.

Seit 2022 wird das Programm aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert und mit

einem deutlicheren Fokus auf die energetische Sanierung der zu fördernden Einrichtungen

fortgeführt.

Über das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) wurde mit

Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 8. Dezember 2021 errichtet. Dazu wurden die

Zuständigkeiten für Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten, für Stadtentwicklung,

Stadtentwicklungsprogramme und Wohnen sowie für Raumordnung, Regionalpolitik und

Landesplanung aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat

übertragen. Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen

Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) fällt seit der Neugründung des BMWSB in dessen Zuständigkeit.

Bildunterschriften:

1: Bürgermeister Lukas Hartmann (2.v.l.) und Beigeordnete Lena Dürphold

(Mitte) gemeinsam mit dem Leiter der Grundschule Horstring Christof Pontius,

Schulamtsleiter Ralf Müller und Annette Bold-Miekisch vom städtischen

Gebäudemanagement beim Spatenstich für das neue Schulungsgebäude des

Verkehrsübungsplatzes. (Quelle: Stadt Landau)

2: Der neue Kunstrasenplatz im Horstring wurde bei der offiziellen Einweihung

gleich von den Grundschul-Kids „eingespielt“. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.