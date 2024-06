Landau – Jetzt Tickets für die Spielzeit 2024/2025 in der Kulturstadt Landau sichern – Verkauf von Wahlabos startet am 2. Juli – Einzeltickets gibt’s ab 16. Juli – Wenige Restplätze des Konzertabos noch erhältlich

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob ein musikalischer Stadtspaziergang durch Paris, die Landauer Comedy Nacht unter dem Motto „Landau lacht lauter“, ein „farbenrohes Konzert“ mit den Hanke Brothers, eine Oper für Kinder nach Mozarts „Die Zauberflöte“ oder ein klassisches Sinfoniekonzert mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: Der Spielplan der Kulturstadt Landau hat in der Saison 2024/2025 wieder ganz viel zu bieten. Am Dienstag, 16. Juli, beginnt der offizielle Vorverkauf für die Konzert- und Theaterveranstaltungen der neuen Saison, aber auch die beliebten Familienvorstellungen am Nachmittag. Wer jedoch sowieso vorhatte, mehrere Aufführungen zu besuchen, und sich schon zwei Wochen früher die besten Plätze sichern möchte, sollte über ein Wahlabonnement nachdenken: Hierfür startet der Verkauf am Dienstag, 2. Juli. „Freuen Sie sich auf herausragende Solistinnen und Solisten, wunderbare Ensembles und spannendes Schauspiel! Alle Infos sind im Programmheft zu finden, das u. a. im Rathaus, in der Bibliothek und im Büro für Tourismus ausliegt, und natürlich auf unserer Webseite www.landau.de/spielplan zu finden ist. Außerdem ist mein Team an den beiden Dienstagen 16. Juli und 23. Juli von ca. 9 bis 13 Uhr mit einem Infostand am Rathausplatz zu finden und informiert über das Kulturangebot“, erklärt die Leiterin des städtischen Kulturbüros Miriam Erb.

Im Wahlabonnement können vier oder mehr Veranstaltungen individuell ausgewählt werden. Dazu gehören unter anderem der Tanzabend „Amadeus“ mit Tänzern aus Kanada, die Musik- und Breakdance-Show „Around the World“ der „Brodas Bros“, Shakespeares Hamlet als Rockmusical oder die Kriminalkomödie „Achtsam morden“. Das Beste daran: Wer sich für ein Wahlabonnement entscheidet, spart bares Geld gegenüber dem Einzelticketkauf. Kulturfans erhalten ab vier Veranstaltungen einen Rabatt von 20 Prozent, ab sechs Veranstaltungen 25 Prozent und ab acht Veranstaltungen 30 Prozent Rabatt auf den Einzelkartenpreis. Ein weiterer klarer Vorteil des Wahlabonnements liegt auf der Hand: Kulturfans können sich vor dem offiziellen Vorverkauf am 16. Juli ihren Wunschplatz vor allen anderen auswählen.

Wer sich der klassischen Musik verschrieben hat, darf sich freuen: Im nahezu ausgebuchtem Konzertabonnement gibt es noch wenige Restplätze. Musikfans können sich zwischen dem Konzertabonnement (4 Konzerte) und dem Konzertabonnement Plus (5 Konzerte) entscheiden und erhalten eine Abo-Dauerkarte mit einem festen Sitzplatz. Sie erleben dann von ihrem Lieblingsplatz aus die Konzert-Gastspiele der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Solistin Sabine Meyer (Klarinette) bzw. Sebastian Bohren (Violine), die Hanke Brothers, die Sinfonietta Cracovia mit Solist Gábor Boldoczki (Trompete) und das Trio Orlowsky, Stelter, Baldu. Wer sich ein Konzertabonnement sichern möchte, muss jedoch schnell sein. Eine Buchung ist nur noch bis Freitag, 12. Juli, im Kulturbüro der Stadt Landau (kulturbuero@landau.de bzw. 06341 / 13 41 01) möglich.

Das Abonnement der Landauer Meisterkonzerte, in deren Mittelpunkt der Komponist Franz Schubert steht, ist grundsätzlich noch bis 2. Februar im Kulturbüro erhältlich. Die besten Plätze gibt es aber auch hier bis zum Vorverkaufsstart für Einzeltickets am 5. September. Die Matinee-Konzerte der Reihe unter der künstlerischen Leitung von Prof. Alexander Hülshoff finden jeweils am ersten Sonntag im Februar, März, April und Mai statt. Wahlabos sowie die Einzeltickets für die Konzert- und Theaterveranstaltungen sind persönlich im Büro für Tourismus im Rathaus, telefonisch über die Tickethotline 0 63 41/13 41 41, online auf der Homepage von Ticket Regional sowie an allen Vorverkaufsstellen des Ticketanbieters erhältlich.

Quelle: Opernwerkstatt am Rhein