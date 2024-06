Landau – feiert weiter: Neue Konzertreihe „Lauschiges Plätzchen“ mit Live-Musik im abendlichen Goethepark am 27. Juli, 3. und 10. August – Eintritt frei!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Stadtgeburtstag kennt keine Sommerpause: An den Samstagen 27. Juli, 3.

und 10. August lädt das Kulturbüro der Stadt Landau dazu ein, sich abends ab

18:30 Uhr ein „Lauschiges Plätzchen“ rund um die Konzertmuschel im

Goethepark zu suchen und kostenfrei Live-Musik zu genießen. Für leckere

Cocktails, Wein, alkoholfreie Getränke und gutes Essen sorgen die

Obstbrennerei Hügel, Bagage Landau und die Veranstaltungsgesellschaft

Landau Südliche Weinstraße.

„Mit den ‚Lauschigen Plätzchen‘ hat das Team unseres städtischen Kulturbüros

um Leiterin Miriam Erb eine großartige Veranstaltungsreihe für die

Sommermonate ins Leben gerufen und macht Landau damit ein weiteres tolles

Geburtstagsgeschenk“, freut sich Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Auf die

Besucherinnen und Besucher warten Auftritte toller Musikerinnen und Musiker:

Den Auftakt machen Gretchens Pudel und im August folgen dann Miri in the

green und SilzJam. Also Picknickdecke, Freundinnen und Freunde schnappen

und ab in den Goethepark!“

Programmübersicht:

27. Juli: Gretchens Pudel

Die fünf Musiker kombinieren deutsche Lieder und Gedichte mit Jazz, Pop und

Poesie zu einem einzigartigen Erlebnis. Ihr zweites Album „Kein schöner Land“

frischt deutsches Liedgut auf und verwandelt es in neue Jazzstücke. Gretchens

Pudel sind bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte und ihre Fähigkeit,

bekannte Texte neu zu interpretieren und zu inszenieren.

3. August: Miri in the green

„Musique pour un monde plus coloré“ lautet das Motto dieser Band um Sängerin

und Songwriterin Miriam Kühnel. Ihre Musik, eine Mischung aus Country, Rock,

Chanson und Folk, schafft eine Atmosphäre, die sowohl nostalgisch als auch

zeitlos ist. Ihre französischen Chansons und die Vielfalt der Instrumente machen

jeden Auftritt zu einem besonderen Erlebnis.

10. August: SilzJam

SilzJam, bestehend aus vier Musikern der Pfälzer Musikszene, bietet eine

Mischung aus Jazz, Fusion, Latin und Weltmusik. Ihr Repertoire reicht von Chick

Corea und Miles Davis bis hin zu Bob Marley. Mit ihrer Experimentierfreude und

leidenschaftlichen Spielfreude sorgen sie für unvergessliche Konzerterlebnisse.

Die Konzertabende beginnen jeweils um 18:30 Uhr an der Konzertmuschel im

Goethepark. Bitte beachten: Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter

statt. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter

www.landau.de/goethepark.

Bildunterschrift: Auch im Sommer wird in Landau weiter gefeiert: Am 27. Juli, 3.

und 10. August gibt es Live-Musik im Goethepark. (Quelle: Stadt Landau)

