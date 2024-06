Karlsruhe – Kinder „hellauf begeistert“ vom 15. bfv-Schulfußball-Aktionstag

Karlsruhe/Metropolregion Rhein-Neckar. Sommer, Sonne, Fußball und 1.500 Kinder mit 250 Begleitpersonen aus 34 badischen Grundschulen: Das ist die Bilanz des 15. Schulfußball-Aktionstags des bfv. Traditionell bestes Sommerwetter lockte am Donnerstag rund 1.500 Kinder in die Sportschule Schöneck, wo sie den ganzen Vormittag frei zwischen den verschiedensten Mitmachangeboten entscheiden durften. Von Kleinfeldspielen über Street- und Beachsoccer über zahlreiche Spielstationen bis hin zum Torwandschießen blieb kein Wunsch offen. Die Sparkasse stellte auch in diesem Jahr eine Hüpfburg, Fußballgolf-Bahnen und eine kleine Torwand, während die AOK mit einer Speed-Kick-Anlage vertreten war. Auch weniger fußballbegeisterte Kids kamen bei Tänzen, Wurf- und Ballspielen, Balance-Stationen, Memory und Puzzle oder Riesen-Vier-Gewinnt voll auf ihre Kosten. Frau Stindt, Klassenlehrerin der 3a der Weiherwaldschule Karlsruhe, war mit ihrer Klasse zum ersten Mal dabei: „Die Kinder sind natürlich hellauf begeistert. Der Tag ist toll organisiert und für uns Lehrer*innen total entspannt.“ Lediglich dem Sommerwetter konnte sie mit einem Augenzwinkern auch einen negativen Aspekt zuschreiben: „Der einzige ‚Stress‘, den wir haben, ist es, ein schattiges Plätzchen zu finden und ein Auge darauf zu haben, dass die Kinder genug trinken.“ Dabei unterstützten die Stadtwerke Karlsruhe tatkräftig mit ihrem Wassermobil und die Firma Ensinger mit kostenloser Erfrischung.

Clown Clip vom Europa-Park sowie die beiden Maskottchen Badi und Ed Euromaus brachten die Kids sowohl zum Lachen als auch zum Staunen. Die große Verlosung mit Preisen des Europa-Park brachte einige strahlende Gewinnerinnen und Gewinner hervor. Bei der Prämierung des Kreativwettbewerbs, bei dem die Schulen dieses Jahr dazu aufgefordert waren, Fanschals zur EURO 2024 zu gestalten, sahnte die Grundschule Ottenhausen den 1. Preis ab. „Auf unserem Schal haben die Kinder die Trikots aller teilnehmenden Länder an der EURO gemalt und konnten frei entscheiden, wie sie diese gestalten. Auf der Rückseite haben sie Schlagwörter gesammelt, was sie mit der EM verbinden“, erklärt Lehrerin Stine Kachel das Erfolgsrezept des Gewinnerschals. Sie freute sich nicht nur mit ihren Schülerinnen und Schülern über den 1. Platz, der ihnen einen Besuch in der Klima-Arena Sinsheim einbringt, sondern insgesamt über das Erlebnis am Schulfußball-Aktionstag: „Heute ist ein richtig schöner Tag, weil die Kinder sich hier komplett frei bewegen dürfen, weil sie Spaß an der Bewegung haben und weil sie sich einfach austoben können.“ Dem schloss sich bfv-Vizepräsident Jürgen Galm vollumfänglich an: „Ich bin völlig begeistert! Da geht einem das Herz auf, wenn man so viele Kinder sieht, die sich bewegen und auf die die Euphorie der Europameisterschaft überschwappt. Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer an den Stationen, genauso wie an alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Begleitpersonen der Schulklassen. Bis zum nächsten Jahr!“