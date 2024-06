Heidelberger Sportwochenende am 6. und 7. Juli – Drachenboot-Cup und Schaufenster des Sports auf der Neckarwiese – Bahnstadtlauf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf gleich drei Großveranstaltungen dürfen sich Sportfans am Wochenende, 6. und 7. Juli 2024, in Heidelberg freuen: Am Samstag, 6. Juli, kommt Bewegung auf den Neckar. Morgens startet der Drachenbootcup des Wassersportclubs 1931 Heidelberg-Neuenheim. In der Bahnstadt ist nachmittags Startschuss für Teilnehmende des Bahnstadtlaufs. Am Sonntag, 7. Juli, ab 13 Uhr lädt der Sportkreis Heidelberg in Kooperation mit der Stadt Heidelberg auf der Neckarwiese zum Schaufenster des Sports ein: Mehr als 20 Heidelberger Vereine und andere Akteurinnen und Akteure werden sich präsentieren. Auf die Besucherinnen und Besucher warten viele Mitmachangebote und Vorführungen.

Drachenboot-Cup am 6. Juli

Beim 17. Drachenboot-Cup am 6. Juli im Bereich der Neuenheimer Neckarwiese gehen über Firmen-, Vereins- und Spaßmannschaften bis zu 18 Fahrerinnen und Fahrer pro Boot ins Rennen. Trommlerinnen und Trommler sowie Steuermann oder -frau feuern die Besatzung über die 250 Meter lange Strecke an. Weitere Informationen gibt es online unter www.drachenbootcup-hd.de. Die Anmeldung ist geschlossen.

Bahnstadtlauf am 6. Juli

Der Heidelberger Turnverein mit Unterstützung des „Lauftreff Bahnstadt“ lädt zum Reischmann Apotheke Bahnstadtlauf am Samstag, 6. Juli, ein. Er findet zeitgleich mit dem Sommerfest der Bahnstadt rund um den Gadamerplatz statt. Angeboten werden ein 1,1-Kilometer- und 2,2-Kilometerlauf für Kinder und Jugendliche, ein Einsteigerlauf über fünf Kilometer sowie der Hauptlauf über zehn Kilometer. Die Läufe beginnen ab 17.30 Uhr. Start für den Einsteiger- und Hauptlauf ist um 18.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.heidelberger-tv.de/bahnstadtlauf.

Schaufenster des Sports am 7. Juli

Beim Schaufenster des Sports wird am Sonntag, 7. Juli, von 13 bis 18 Uhr auf der Neuenheimer Neckarwiese die Vielfalt des Breitensports in Heidelberg präsentiert. Viele Mitmachstationen und Infostände laden die Besucherinnen und Besucher zum kostenlosen Ausprobieren und Kontaktknüpfen ein. Mit dabei sind auch der Hoffe-Express der TSG 1899 Hoffenheim mit großem Soccercourt und Spielebühne sowie die MLP Academics mit einer Wurfstation. Jung und Alt können an Aktionsständen die Sportarten Baseball, Capoeira, Rehasport, Rugby, Hockey, Quidditch, Linedance, Radrennfahren, inklusives Segeln und viele mehr kennenlernen oder an Fußball- oder Handball-Parcours teilnehmen. Auf einer Bühne werden den Tag über sportliche Vorführungen geboten, darunter Cheerleading, Breakdance, Artistik, Capoeira und Rock’n‘Roll. Eine Hüpfburg, Kinderschminken und kulinarische Verpflegung runden den Tag ab. Weitere Informationen im Internet unter www.sportkreis-heidelberg.de.

Im Rahmen des kostenlosen Angebots „Sport im Park“ findet an dem Aktionstag der Kurs „Zumba Gold – Special beim Schaufenster des Sports“ mit Liliana Villarin von der Argentinien-Gruppe Rhein-Neckar statt. Die Tanzfitnessroutine, die lateinamerikanische und internationale Musik mit Aerobic-Übungen verbindet, beginnt um 14 Uhr.

Den Besucherinnen und Besuchern des „Schaufensters des Sports“ wird empfohlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Veranstaltung wird vom Sportkreis Heidelberg e. V., dem Dachverband der Sportvereine in Heidelberg und Region, in Kooperation mit der Stadt Heidelberg und den Stadtwerken Heidelberg organisiert.