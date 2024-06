Heidelberg – Bildhauerworkshops: Kreativ bei Löwen und Flamingos

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Workshoptage Shona-Art im Zoo Heidelberg haben begonnen

Im Hintergrund brüllt der Löwe und man hört die Flamingos schnattern, während mit Hammer

und Meisel ein Kunstwerk aus eigener Hand entsteht. Das ist die Atmosphäre beim Shona-

Bildhauer-Workshop im Zoo: Bis zum 08. September 2024 können Anfänger und

Fortgeschrittene unter fachkundiger Anleitung aus dem besonders schönen afrikanischen

Serpetinstein einzigartige Kunstwerke schaffen. Gemeinsam mit Shona-Art Galerist Bastian

Müller-Mühlinghaus und dem afrikanischen Künstler Tago Tazvitya bietet der Zoo Heidelberg

wieder die beliebten Workshops im Zoo Heidelberg an.

Wer den Zoo besucht hat sicher an einigen Stellen bereits große Steinskulpturen entdeckt, die

im Rahmen einer Dauerausstellung den gesamten Park des Zoos schmücken. Dargestellt sind

häufig Tiere oder Menschen. Sie beeindrucken durch besondere Steinfarben und auffallende

Strukturen. Der Zoo Heidelberg ist sehr froh, dass nach der vierjährigen Pause in diesem Jahr

nun wieder die Bildhauerworkshops im Zoo stattfinden können und bedankt sich herzlich bei

der Galerie Shona-Art für das Engagement und die Organisation.

Seit ein paar Tagen ist der Künstler Tago Tazvitya

aus Zimbabwe wieder zu Gast im Zoo Heidelberg und

führt in die Bildhauerkunst der Shona ein. Wer

möchte, kann selbst Hand anlegen und in wenigen

Tagen ein eigenes Objekt erschaffen. Die

Serpentinsteine stammen direkt aus Zimbabwe und

lassen der Kreativität viel Spielraum.

Das Workshop-Angebot läuft dieses Jahr bis zum 8.

September 2024. Wer teilnehmen möchte, hat die

Auswahl unterschiedlicher Serpentinsteine in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen

Strukturen und kann den faszinierenden Entstehungsprozess der eigenen Skulptur selbst

erleben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Steine, die aus Zimbabwe mitgebracht wurden, werden ausschließlich per Hand

bearbeitet. Werkzeuge werden gestellt: Mit Hammer, Meißel, Raspel und Feile können die

Workshop-Teilnehmer ihre eigene, ganz individuelle Shona-Skulptur erschaffen. Das teils

weiche, teils harte Gestein mit den typischen vielfältigen Farbnuancen zeichnet die

Besonderheit der Objekte aus. Sind die endgültigen Formen aus dem Stein herausgearbeitet,

werden die Objekte mit Wasser und Schleifpapier glattgeschliffen. Zum Schluss wird die

Skulptur erhitzt und mit farblosem Wachs poliert. Sie erhalten dadurch ihre typisch glänzende

Oberfläche, die als Gestaltungselement eingesetzt werden kann. So kommen die besonderen

Farben und Strukturen des Steins voll zur Geltung und die Oberfläche ist schützend versiegelt.

Tago Tazvitya verfügt über langjährige Erfahrung als Dozent und leitete bereits mehrere

Sommer die Bildhauer-Workshops in Heidelberg. Er spricht fließend Englisch und steht

während des Workshops mit professionellem Rat und Tat zur Seite. In der Zusammenarbeit

mit dem zimbabwischen Künstler erhalten die Teilnehmer interessante Einblicke in die

Besonderheit der Shona-Kunst und der Serpentinsteine.

Die mannigfaltige Tierwelt im Zoo bietet den Teilnehmern reichlich Inspiration. Auf der Wiese

in der Nähe des großen Flamingosees wurde ein schattiger Workshop-Platz eingerichtet. Dank

des regendichten Zeltes können bei jeder Wetterlage Kurstage belegt werden. Das Angebot

der Galerie Shona-Art, die diese Workshops im Zoo anbietet, umfasst auch eine umfangreiche

Auswahl von Skulpturen und Objekten, die in ebenfalls auf der Wiese ausgestellt sind. Die

Teilnahmegebühr für die Workshops beträgt für die ersten zwei Tage je 65 Euro. Jeder weitere

Tag kostet 50 Euro. Hinzu kommen Materialkosten in Höhe von drei Euro pro Kilo Original-

Serpentinstein aus Zimbabwe. Sie können Ihren Workshop an jedem Tag im diesem Zeitraum

beginnen und beliebig viele Tagen buchen. Die Tage des Workshops sind frei wählbar und

müssen nicht zwangsläufig direkt aufeinander folgen. Eine Anmeldung zu den Workshops ist

erforderlich. Die Teilnehmerzahl pro Tag ist begrenzt. Interessenten melden sich bitte direkt

bei Shona-Art unter Telefon 02302-9787428 oder per E-Mail bildhauen@shona-art.com.

Weitere Informationen können der Internetseite www.shona-art.com entnommen werden.

Shona-Kunst im Zoo Heidelberg: Steinskulpturen aus Zimbabwe gehören zu den Highlights

der internationalen Steinbildhauerszene. Der Zoo mit seinem alten Baumbestand, schönen

Pflanzungen, Lichtungen und Teichen bildet eine würdige Kulisse für diese Kunstwerke.

Zahlreiche Skulpturen namhafter Shona-Künstler sind auf dem gesamten Gelände des Zoos

dauerhaft ausgestellt. Die Ausstellungsstücke stammen zum großen Teil aus der

Künstlerkolonie Tengenenge, welche als Zentrum der Steinbildhauerei Zimbabwes gilt.

Bild oben: Shona-Art Workshop im Zoo Heidelberg (Foto: Zoo Heidelberg)

Quelle: Zoo Heidelberg