Rhein-Pfalz-Kreis – Kreisfeuerwehrtag in Schifferstadt

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. „Blaulichtfamilie“ zu Gast an der Waldfesthalle

Am Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni lädt die Feuerwehr Schifferstadt zum Kreisfeuerwehrtag des Rhein-Pfalz-Kreises an die Waldfesthalle in Schifferstadt ein.

Nach der Eröffnung am Samstag um 11 Uhr starten die Wettkämpfe der Kreisjugendfeuerwehren. Dabei absolvieren die Jugendlichen verschiedene Stationen, bei denen sie u.a. Schläuche auf- und abrollen, Knoten machen, eine Saugleitung aufbauen und durch Engpässe kriechen müssen. Nach der Siegerehrung gibt´s ab 19 Uhr Livemusik der Partyband „Hossa“. Für Erfrischungen sorgt die Cocktailbar der Feuerwehr Schifferstadt.

Der Sonntag startet mit einem Weißwurstfrühstück um 10 Uhr. Außerdem erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Fahrzeugausstellung mit Einsatzfahrzeugen und Sonderfahrzeugen der Feuerwehren des Rhein-Pfalz-Kreises sowie verschiedener Hilfsorganisationen. Um 14 und 15 Uhr finden verschiedene Schauvorführungen statt.

Sperrungen und Parkmöglichkeiten

Sowohl die Zufahrt als auch der gesamte Parkplatz bei der Waldfesthalle muss an beiden Tagen für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Parkmöglichkeiten stehen an der Wilfried-Dietrich-Halle, beim Südbahnhof, im Industriegebiet Süd, am Schwanenweiher, beim FSV Sportverein und beim Tennisclub zur Verfügung. Von dort aus sind es jeweils nur ein paar Gehminuten zum Veranstaltungsgelände. Zum Abstellen von Fahrrädern wird der gesamte Grünstreifen an der Zufahrt zum Waldfestplatz als Fahrradparkplatz ausgewiesen.

Die Stadtverwaltung bittet die Besucherinnen und Besucher um Verständnis für die getroffenen Absperrmaßnahmen.

Quelle Schifferstadt Foto MRN-News Archiv