Mannheim – Randalierer auf dem Paradeplatz festgenommen

Zwei Wertstoffhöfe des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) schließen am Samstag, 29. Juni 2024, aus betrieblichen Gründen früher als gewohnt. An diesem Tag können deshalb ab 11 Uhr am Wertstoffhof Nord (Rheinstraße 44) und Wertstoffhof Süd (Brückweg 100) keine Wertstoffe mehr abgegeben werden. Quelle Stadt Lu