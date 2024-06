Mannheim – Praktische Tipps und Hilfe beim Smartphone-Gebrauch für Senior*innen im Juli 2024

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 25.06.2024 gegen 20:00 Uhr wurde eine 35-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der L 517 in Weisenheim am Berg schwer verletzt. Sie befuhr mit ihrer Kawasaki Ninja die L517 aus Leistadt kommend in Fahrtrichtung Weisenheim am Sand, als sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ... Mehr lesen »