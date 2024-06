Ludwigshafen – Musical-Gastspiel “Anatevka” des Staatstheaters Saarbrücken im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Gil Mehmerts Neuinszenierung des Musicalklassikers Anatevka von Jerry Bock gastiert das Staatstheater Saarbrücken am Samstag, 6.7. um 19.30 Uhr, am Sonntag, 7.7. um 18 Uhr und am Montag, 8.7.2024 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Im beschaulichen Ort Anatevka in der Nähe von Kiew leben der jüdische Milchmann Tevje und seine fünf freiheitsliebenden Töchter. Leider ist er arm, aber er träumt von einem besseren Leben. Traditionsgemäß hat Tevje eine Heiratsvermittlerin damit beauftragt, für seine Töchter die passenden Gatten ausfindig zu machen, doch eine nach der anderen widersetzt sich den väterli-chen Vorstellungen und will sich den Mann fürs Leben nach ihren eigenen Wünschen aussuchen. Das dörfliche Lokalkolorit kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass zu den privaten Verwicklungen die unsichere Lebenssituation der jüdischen Bevölkerung von Anatevka hinzukommt. Die Hoffnung auf ein besseres Leben wird zerstört. Ein Schlägertrupp beendet voller Judenhass die Hochzeit derjenigen, die es wagt, einen Christen zu heiraten. Der jugendliche Übermut und die ländliche Idylle fallen in sich zusammen und die Familie zerschlägt sich in alle Winde.



Das Musical mit seinen vielfältigen Melodien mit Anklängen an jüdische Musik (Musikalische Leitung: Nathan Blair) ist eine Parabel auf die Idee von Hei¬mat, Identität und die Bedeutung von Ritualen. Sie erzählt vom Erwachsenwerden und von Generationen¬konflikten. Die Texte Scholem Alejchems unterstreicht die Zerbrechlichkeit des friedlichen Zusammenlebens.

Das Musical Anatevka bildet einen schmalen Grat zwischen Spaß und Ernst, ekstatischen Tänzen, Witz und Tradition, vor allem aber ist es ein Plädoyer für die Menschlichkeit. In der als Koproduk-tion mit Les Théâtres de la Ville de Luxembourg entstandenen Inszenierung hat Regisseur Gil Mehmert Bilder geschaffen, die unter die Haut gehen. Er belässt die Szenerie im folkloristischen Umfeld (Bühne: Jens Kilian, Kostüme: Claudio Pohle), zeigt mitreißende Tanzszenen (Choreographie: Bart De Clercq) und lässt dabei doch immer wieder an das Leid im Nahost-Konflikt denken.

