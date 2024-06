Heidelberger Stadtentwicklungskonzept 2035: Rund 500 Gäste beim Aktionstag – Online-Beteiligung ab sofort möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer in Heidelberg lebt, soll die Stadt mitgestalten können: Zum Stadtentwicklungskonzept (STEK) 2035 hat die Stadt Heidelberg am Dienstag, 25. Juni 2024, einen Aktionstag veranstaltet und Ziele für die Zukunft Heidelbergs diskutiert. Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, ihre Wünsche, Anliegen und Ideen für ein lebenswertes Heidelberg im Jahr 2035 einzubringen. Etwa 500 Personen aller Altersgruppen kamen zum Aktionstag in den Karlstorbahnhof in der Südstadt, darunter viele Familien mit Kindern. In sommerlich-entspannter Atmosphäre gab es intensiven Austausch, viele Diskussionen und leckere Snacks. Wer nicht am Termin teilnehmen konnte, kann sich ab sofort in einer Online-Umfrage unter www.heidelberg2035.de dazu einbringen.

Das STEK versteht sich als Wegweiser für eine nachhaltige Entwicklung Heidelbergs bis zum Jahr 2035. Dabei werden gemeinsam mit der Stadtgesellschaft die Ziele der Stadtentwicklung erarbeitet und deren Umsetzung angestoßen. Dafür hat die Stadt Heidelberg bei der umfangreichen Bürgerbeteiligung im Karlstorbahnhof viele Vorschläge aus der Bürgerschaft gesammelt.

Breites Spektrum an Mitmachangeboten

Das breite Themenspektrum des STEK spiegelte sich in den Angeboten beim Aktionstag wider. Es gab zahlreiche Mitmachstände, beispielsweise zum Umgang mit dem knappen Gut Fläche in einer wachsenden Stadt. Auch die Nutzung der Landschaft und deren Schutz wurde diskutiert. Weitere Themen waren das Zusammenleben in den Stadtteilen und der Innenstadt. Internationale Öffnung und die Bewahrung Heidelberger Qualitäten waren ebenfalls Punkte. Was für den sozialen Zusammenhalt getan werden soll, wurde ebenso gemeinsam überlegt wie Heidelberg CO2-neutral werden kann und der Weg dahin gerecht für alle ist. Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Ideen mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung diskutieren und auf Zetteln auf einer großen Pinnwand platzieren. Außerdem gab es eine Spielecke für Kinder und in einem Kinosaal liefen Kurzfilme über die Stadt Heidelberg. Der Aktionstag am 25. Juni 2024 war der zweite von drei Aktionstagen: Beim ersten Aktionstag im März 2023 wurden Kernfragen zur Stadtentwicklung für Heidelberg erarbeitet, beim zweiten die Ziele für die Zukunft formuliert und auf dem dritten Aktionstag wird diskutiert werden, wie Heidelberg diese Ziele erreichen kann. Der dritte Aktionstag soll im Januar 2025 stattfinden.

Online-Beteiligung: Wie soll Heidelberg im Jahr 2035 aussehen?

Ab sofort bietet die Stadt Heidelberg unter www.heidelberg2035.de eine Online-Umfrage mit der Möglichkeit, Anregungen zu geben. Die Umfrage besteht aus einer Reihe offener Fragen zu verschiedenen Bereichen der Stadtentwicklung. In der Umfrage kann in wenigen Minuten ein Feedback gegeben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich weiter einzulesen und umfänglicher mit den Themen der Stadtentwicklung zu beschäftigen. Alle Anregungen sind willkommen. Die Umfrage läuft bis Donnerstag, 25. Juli 2024.