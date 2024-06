Heidelberger Jugendgemeinderat sucht Teams für Tauzieh-Wettkampf beim Schaufenster des Sports – Anmeldung bis 30. Juni möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Wer will einmal öffentlich Zugkraft beweisen? Möglich ist das beim Tauzieh-Wettbewerb, den der Heidelberger Jugendgemeinderat am Sonntag, 7. Juli 2024, ab 13.30 Uhr beim „Schaufester des Sports“ auf der Neuenheimer Neckarwiese anbietet. Gespielt wird in Dreier- und Fünferteams, die Spielerinnen und Spieler müssen zwischen 13 und 19 Jahre alt sein. Teams, die beim Tauzieh-Wettkampf mitmachen möchten, können sich bis Sonntag, 30. Juni, per E-Mail anmelden unter jugendgemeinderat@heidelberg.de. Für die ersten drei Gewinnerteams gibt es tolle Preise zu gewinnen.

