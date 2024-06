Heidelberg – UNESCO City of Literature: Lieblingsbuchtitel aus Heidelberg für Wandgemälde gesucht!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg feiert 2024 mehrere Jubiläen: Seit zehn Jahren darf die Stadt den Titel UNESCO City of Literature tragen, eben solange besteht auch das Metropolink-Festival und die Bürgerstiftung Heidelberg ist seit nunmehr 15 Jahren aktiv. Aus diesem Anlass soll im Sommer ein Wandgemälde am Südpfeiler der Theodor-Heuss-Brücke entstehen. Kuratiert von Pascal Baumgärtner für Metropolink, in konzeptioneller und finanzieller Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Heidelberg und dem Kulturamt sowie unterstützt durch das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg, wird die UNESCO City of Literature durch das Kunstwerk eine dauerhafte Präsenz im Straßenbild erhalten. Geschaffen wird das Werk von Janis DeMan aus Utrecht – ebenfalls eine UNESCO City of Literature.

Das Wandbild (Mural) wird an ein Bücherregal erinnern, in das Werke von Heidelberger Autorinnen und Autoren eingestellt sind, die somit durch eine dauerhafte Nennung im öffentlichen Raum als literarische Heidelberger Zeugnisse gewürdigt werden. Es sind alle Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich dazu eingeladen, der Stadt Autorinnen/Autoren und Titel von Werken mit einem unmittelbaren Bezug zu Heidelberg zu nennen. Die meistgenannten Titel werden dann das „Regal“ füllen. Wer einen Vorschlag einreichen möchte, kann das anonym bis Montag, 15. Juli 2024, über ein Online-Formular unter www.cityofliterature.de tun.