Heidelberg – Fahrbahnsanierung der L 598 zwischen Heidelberg-Kirchheim und Sandhausen – Ende der Sperrung verschiebt sich auf 12. Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Ende der Fahrbahnsanierung der L 598 und des Kreuzungsbereichs zwischen der L 598 und der L 600 südlich von Heidelberg verschiebt sich um zwei Wochen auf Freitag, 12. Juli 2024. Die Gründe hierfür liegen in unvorhersehbaren Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Ampelanlage an der Kreuzung am Umspannwerk. Die Sanierung der Streckenabschnitte ist aufgrund der großen Schadensbilder dringend notwendig. Der Verkehr wird bis zum Ende der Arbeiten weiterhin via Einbahnregelung von Norden nach Süden geführt. Verkehrsteilnehmer werden frühzeitig und großräumig über die B 535 und die B 3 umgeleitet.

Weiterhin Umleitungen in Richtung Leimen, Heidelberg und Sandhausen

Die bisherigen Umleitungen gelten weiterhin:

• Umleitung aus Richtung Mannheim/A 5 nach Leimen: geradeaus über die B 535 bis zur Ausfahrt Leimen und auf der B 3 weiter bis zur Ausfahrt Leimen-Nord.

• In umgekehrter Richtung: aus Leimen auf die B 3 in Richtung Heidelberg und die B 535 Richtung Heidelberg/Schwetzingen.

• Umleitung von Bruchhausen Richtung Sandhausen und Leimen: vom Leimener Weg rechts nach Sandhausen und gegebenenfalls weiter über Sandhausen, die L 598 in Richtung Walldorf, dann links Richtung Wiesloch/Nußloch und auf die B 3 Richtung Leimen.