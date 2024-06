Heidelberg – Bodenrichtwerte fallen – Erste Reduzierung nach 20 Jahren Steigerung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Gil Mehmerts Neuinszenierung des Musicalklassikers Anatevka von Jerry Bock gastiert das Staatstheater Saarbrücken am Samstag, 6.7. um 19.30 Uhr, am Sonntag, 7.7. um 18 Uhr und am Montag, 8.7.2024 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen. Im beschaulichen Ort Anatevka in der Nähe von Kiew leben der jüdische Milchmann Tevje ... Mehr lesen »