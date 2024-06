Gernsheim A67 – LKW Bergung führt zu Vollsperrung der A67

Gernsheim / Südhessen.(ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 bei Gernsheim wurde am Mittwochmorgen (26.6.) ein 35-jähriger LKW-Fahrer leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Gegen 8:40 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldete, dass ein LKW von der Fahrbahn gekommen war. Der Grund für das Abkommen ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der LKW verlor anschließend Betriebsstoffe, die beseitigt werden mussten. Die Bergung dauert noch an, weswegen die Fahrbahn aktuell noch in Richtung Süden gesperrt ist.

Die Polizeiautobahnstation Südhessen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat den Unfallhergang beobachtet?

Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/8756-0 entgegengenommen.