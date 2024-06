Frankenthal – Unfall mit verletztem Kradfahrer

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 25.06.2024, gegen 15.30 Uhr, befuhren ein 20-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Krad und ein 30-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim mit seinem Pkw den Petersauer Weg in Richtung Mörsch. An der Einmündung Mörschweide bog der Pkw-Fahrer nach links ab, hierbei kam es zu einer Kollision mit dem überholenden Kradfahrer. Dieser flüchtete unmittelbar nach der Kollision mit hoher Geschwindigkeit über die Straße Mörschweide, wobei er von dem Pkw-Fahrer verfolgt wurde. Nach kurzer Verfolgung fuhr der Pkw-Fahrer neben den Kradfahrer, wobei es zu einer erneuten Kollision kam. Hiernach kamen beide nach rechts auf eine Wiese vom Weg ab. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei und wurde zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer kollidierte mit einem Baum, blieb aber unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Nach Angaben eines Zeugen kam den beiden Fahrzeugen ein landwirtschaftliches Fahrzeug ähnlich einer Kehrmaschine entgegen. Der Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, da er als Zeuge von Bedeutung ist. Gegen den Kradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Inwieweit der Pkw-Fahrer ebenfalls strafrechtlich relevant gehandelt hat, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

QUelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal