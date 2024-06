Zensus 2022: Heidelberg hat 153.809 Einwohnerinnen und Einwohner! Erste Ergebnisse liegen vor – Bis September folgen weitere Daten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die ersten Ergebnisse des bundesweiten Zensus 2022 sind da: Demnach hat die Stadt Heidelberg 153.809 Einwohnerinnen und Einwohner. Zum Stichtag der Erhebung am 15. Mai 2022 lebten damit 5.260 Menschen mehr mit Hauptwohnsitz in Heidelberg als im Melderegister der Stadt eingetragen. Dieses Ergebnis entspricht in der Richtung dem des Zensus 2011. Damals lag die Zahl der tatsächlichen Einwohnerinnen und Einwohner sogar um rund 14.600 über dem Melderegister. Die Abweichung zwischen Melderegister und Zensus ist im Jahr 2022 geringer geworden. Das hat Auswirkungen auf die Datenführung des Statistischen Landesamtes in Stuttgart und kann indirekt Auswirkungen auf die Steuerzuweisungen auf die Kommunen haben. In der Stadt Heidelberg ebenso wie im gesamten Land Baden-Württemberg verzeichnet das Statistische Landesamt eine geringere Einwohnerzahl als in der Fortschreibung angenommen. Die durch das Statistische Landesamt hochgerechnete Einwohnerzahl Heidelbergs wird mit dem Stand vom zweiten Quartal 2022 von 161.477 auf 153.809 korrigiert.

Die statistische Volkszählung fand von Mai bis Juli 2022 in Heidelberg und ganz Deutschland als Stichprobenzählung statt. Sie dient dazu, aktuelle Bevölkerungszahlen anhand einer Stichprobe zu liefern. Vorgestellt wurden die neuen Zahlen für Bund, Länder und Kommunen am 25. Juni 2024 bei einer Pressekonferenz der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Berlin.

„Das Ergebnis haben wir so nicht erwartet. Nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes lag unsere Einwohnerzahl zuletzt bei rund 162.000 Menschen. Wir blicken nun gespannt auf das amtliche Ergebnis, das erst im September 2024 veröffentlicht wird und werden das prüfen“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Mit dem neuen Zensus erhalten alle deutschen Kommunen im September 2024 eine aktuelle Datengrundlage. Diese basiert auf dem Stichtag am 15. Mai 2022. Mit den Einwohnerzahlen liegen erste Ergebnisse vor. Detaildaten gibt es noch nicht. Weitere Zahlen veröffentlicht der Bund in Tranchen und verteilt diese über die Statistischen Landesämter an die Kommunen. Im September 2024 werden voraussichtlich alle Daten vorliegen, auch die finalen, amtlich bestätigten Einwohnerzahlen, die die Stadt Heidelberg dann im Detail prüfen will.

Wie wurden die Daten erhoben?

Zur Befragung ausgewählt worden waren rund 1.300 Anschriften mit etwa 11.400 Einwohnerinnen und Einwohnern im Heidelberger Stadtgebiet. Das war die sogenannte Stichprobe. Es bestand eine gesetzliche Auskunftspflicht. Die Befragung fand zwischen Mai und Juli 2022 statt. Weitere Informationen im Internet unter www.zensus2022.de.