Weinheim – Einbruch in Einfamilienhaus – Wer kann Hinweise geben?

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Zwischen Sonntagvormittag und Montagabend brach eine bisher unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus am Nächstenbacher Berg ein. Nachdem die Täter auf einen Balkon geklettert waren, hebelten sie die Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Innerhalb des Anwesens durchwühlten die Unbekannten mehrere Räume und stahlen diverse Schmuckstücke sowie einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Ermittlungsgruppe Eigentum und die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl übernommen. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 entgegengenommen.

Quelle – Polizeipräsidium Mannheim

