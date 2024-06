Frankenthal – Trinkwasserbrunnen auf dem Rathausplatz eröffnet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wasser marsch! heißt es auf dem Frankenthaler Rathausplatz: Ab sofort bietet ein Trinkwasserbrunnen Erfrischung, nicht nur an heißen Sommertagen. Der in Kooperation von Stadtwerken und Stadtverwaltung Frankenthal installierte und betriebene Brunnen soll ganzjährig in Betrieb bleiben und bietet kostenlosen und barrierefreien Zugang zu sauberem Trinkwasser.

„Mit dem Trinkwasserbrunnen reagieren wir nicht nur auf den Klimawandel, sondern werten auch die Innenstadt auf. Der Ausbau an weiteren Standorten – unter anderem dem neuen Bahnhofsvorplatz – ist bereits in Planung“, freut sich Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Langefeld: „Die Qualität des 1.000 Jahre alten Wassers ist so gut, dass es kaum behandelt werden muss.“

Mit dem Trinkwasserbrunnen leisten Stadtwerke und Stadtverwaltung auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. So ist das Trinkwasser aus dem Brunnen rund 500-mal CO2-neutraler, als wenn es in einer Glas- oder Plastikflasche geliefert wird.

Die Gesamtkosten für die Installation des Brunnens belaufen sich auf 17.000 Euro. Davon stellt das Land Rheinland-Pfalz 8.000 Euro Fördermittel zur Verfügung, 9.000 Euro übernehmen die Stadtwerke. Die jährlichen Verbrauchs- und Wartungskosten zahlt die Stadtverwaltung Frankenthal. Darunter fallen die monatliche Beprobung des Wassers (150 Euro) und das abgezapfte Wasser, das nach Verbrauch abgerechnet wird.

Stadtverwaltung Frankenthal