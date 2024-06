Speyer – Zwei leicht Verletzte durch umgestürzten Baum

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Montag, 24. Juni 2024 wurde die Feuerwehr Speyer zur Schützenstraße alarmiert. Große Teile eines Baums waren aus dem höher gelegenen Park der Stadthalle auf die befahrene Schützenstraße herabgestürzt. Augenscheinlich geschah dies ohne äußere Einwirkung. Es war annährend windstill.

Ein Jugendlicher, der mit seinem Roller zu diesem Zeitpunkt am Schützenbuckel unterwegs war, wurde leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Speyerer Krankenhaus gebracht. Auch eine ältere Dame war zu dem Unfallzeitpunkt mit ihrem Fahrrad unterwegs. Sie wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Die Feuerwehr zersägte die herabgestürzten Teile des Baums, räumte die Straße und zog zur Beurteilung der noch stehenden Reste einen Fachmann hinzu. Dieser attestierte, dass für den Moment keine weitere Gefahr drohe. Daraufhin konnte der Verkehr auf der Schützenstraße wieder freigegeben werden. Noch am Abend wurde die Abteilung Stadtgrün der Stadtverwaltung Speyer informiert.

Die Mitarbeitenden begutachten den betreffenden Baum am heutigen Dienstag und werden weitere Maßnahmen einleiten, sollte dies erforderlich sein. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, wird vorsorglich ein Teilbereich des Parks mit Flatterband abgesperrt.

Quelle Stadt Speyer / Feuerwehr Speyer