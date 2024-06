Speyer – Statement von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zur Schließung der Postbank-Filiale

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zur Schließung der Postbank-Filiale in der Wormser Straße:

„Es ist außerordentlich bedauerlich, dass sich die Postbank nun doch entschlossen hat, die bestehende Filiale in der Wormser Straße zu schließen. Trotz angebotener Unterstützungsleistungen durch die Stadtverwaltung und Gesprächen zu Jahresbeginn mit Vertretenden der Deutschen Post AG konnte dieser Beschluss offensichtlich nicht mehr abgewendet werden. Derartige Entscheidungen von Konzernen gefährden massiv das innerstädtische Leben und tragen aktiv zu einer Verödung der Innenstädte bei. Auch wenn andernorts im Stadtgebiet eine Filiale eröffnet werden soll, was zu begrüßen ist, so kann nach unseren Informationen das bisherige Angebot an diesem Standort nicht in vollem Umfang fortgeführt werden, insbesondere was das Servicecenter anbelangt. Zudem hat Speyer nun einen weiteren Leerstand im innerstädtischen Bereich zu verzeichnen. Wir als Stadt kritisieren dieses Vorgehen daher scharf und appellieren an die Konzernspitzen, bei Entscheidungen wie diesen nicht nur die kurzfristige Rentabilität zu berücksichtigen, sondern für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens mit Sorge zu tragen.“

Quelle Stadtverwaltung Speyer