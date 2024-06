Speyer – Kleider-Tausch-Börse mit Schlepp-weg-Markt in Speyer-West: Tauschen statt kaufen!

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 29. Juni 2024 laden das Quartiersmanagement Speyer-West, die Jugendförderung und das Haus der Familie K.E.K.S. zur diesjährigen Kleider-Tausch-Börse von 10 Uhr bis 13 Uhr in die Gemeinderäume von St. Hedwig der Dompfarrei Pax Christi in Speyer-West ein.

Alle Interessierten haben die Gelegenheit, zu stöbern, zu tauschen und damit den einstigen Lieblingsstücken ein zweites Leben zu schenken.

Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu ermöglichen, findet die Kleiderannahme und Ausgabe der Kleidertauscharmbänder bereits am Freitag, 28. Juni 2024 zwischen 16 und 18 Uhr sowie am Samstag, 29. Juni 2024 ab 9 Uhr in den Gemeinderäumen von St. Hedwig statt. Angenommen werden nur gut erhaltene und intakte Kleidungsstücke sowie Schuhe in allen Größen.

Der Kleidertausch ist am Veranstaltungstag von 10 Uhr bis 11.30 Uhr nur mit entsprechendem Einlassarmband möglich. Ab 11.30 Uhr beginnt der „Schlepp-Weg-Markt“: Bis 13 Uhr können alle übrigen Teile ohne Tausch und Einlassband mitgenommen werden.

Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung sorgt die Jahrgangsstufe 12 des Hans-Purrmann-Gymnasiums. Mit den Einnahmen durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen soll die Abiturkasse gefüllt werden.

Vor Ort erhält das Organisationsteam außerdem tatkräftige Unterstützung von den Schüler*innen der Erlichschule Speyer.

Mit der Veranstaltung kann ein weiterer Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden, der in diesem Jahr auch an anderer Stelle im Stadtteil Speyer-West sichtbar gemacht wird.

Bislang fand die Kleider-Tausch-Börse am Berliner Platz statt.