Schifferstadt – Rockige Höhepunkte zum 30-jährigen Jubiläum des Fördervereins Jakobuskirche: Stone Henge Acoustic Friends begeistern 200 Gäste

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Förderverein Jakobuskirche e.V.) – Am Samstag, den 22. Juni 2024, verwandelten die Stonehenge Acoustic Friends aus Schifferstadt die Jakobuskirche in Ludwigshafen-Melm in eine mitreißende Rockarena, um das 30-jährige Bestehen des Fördervereins Jakobuskirche e.V. gebührend zu feiern. Vor rund 200 begeisterten Gästen lieferten sie eine energiegeladene Performance, die für ausgelassene Stimmung sorgte. Die Feier begann am frühen Abend und bot bei sommerlichen Temperaturen und einer entspannten Atmosphäre die perfekte Gelegenheit, um gemeinsam auf drei Jahrzehnte engagierter Vereinsarbeit zurückzublicken. Kühle Getränke und leckere Spezialitäten vom Holzkohlegrill, liebevoll zubereitet von Vereinsmitgliedern, rundeten das kulinarische Angebot ab und trugen zur hervorragenden Stimmung bei. Ein besonderes Dankeschön gilt der Strickgruppe Melm, deren tatkräftige Unterstützung maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beitrug. Durch ihr Engagement konnte der Förderverein einen reibungslosen Ablauf und eine rundum gelungene Feier garantieren.

Der Förderverein Jakobuskirche e.V. bedankt sich herzlich bei allen Gästen, Helfern und Unterstützern, die dieses Jubiläum zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben. Gemeinsam wurde nicht nur ein besonderes Jubiläum gefeiert, sondern auch die Gemeinschaft und der Zusammenhalt innerhalb des Vereins gestärkt. Mit dieser gelungenen Jubiläumsfeier blickt der Förderverein Jakobuskirche e.V. nicht nur auf seine Vergangenheit, sondern auch voller Vorfreude auf zukünftige Projekte und gemeinsame Erlebnisse.

