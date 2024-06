Rhein-Pfalz-Kreis – Mann in Schwimmbad verstorben – vorläufiges Obduktionsergebnis

Maxdorf / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nachdem ein 50-jähriger am vergangenen Mittwoch (19.06.2024) in einem Hallenbad in Maxdorf verstarb, wurde der Leichnam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert. Das vorläufige Obduktionsergebnis ergab keine eindeutige Todesursache. Objektive Anzeichen einer Gewalteinwirkung Dritter konnten nicht erlangt werden.

Polizeipräsidium Rheinpfalz

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail