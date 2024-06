Mannheim – Verkehrsinfo: “MONNEM BIKE” und “Spielraum Stadt” am 29. Juni

Dörrenbach – K22 (ots) Am Montag, 24.06.2024, um 08:15 Uhr, kam es auf der K22 zwischen Dörrenbach und der B38 zu einem Verkehrsunfall. INSERATWasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-KreisesWasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Eine 34-jährige Fahrerin eines Renault Clio befuhr die K22 von Dörrenbach in Richtung B38. In einer Linkskurve verlor sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle ... Mehr lesen »