Ludwigshafen – Jubiläum: 20 Jahre Kinderuni an der HWG LU!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Jubiläumsjahr lädt die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen kleine und große Gäste zur Jubiläums-Kinderuni „Expedition Ernährung“ und zum bunten Familienfest am 16.07.2024 auf den Campus ein.

Ludwigshafen am Rhein, 24.06.2024: Die Kinderuni der HWG LU für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren gibt es 2024 seit genau 20 Jahren! Das feiert die Hochschule mit einem fröhlichen Kinderuni-Familienfest am Dienstag, dem 16.07.2024, von 15.00 bis 18.00 Uhr auf dem Campus der Hochschule in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Ludwigshafen-Mundenheim: Start des Familienfests mit vielen Mitmachstationen ist um 15.00 Uhr im EG des A-Gebäudes. Das eigentliche Herzstück des Tages, die Jubiläums-Kinderuni, beginnt um 16.00 Uhr. Dann heißt es in der Aula (A-Gebäude, EG) auf zur „Expedition Ernährung – durch das Labyrinth von Pommes, Burgern und Eiscreme.“ Die Expeditionsleiter Prof. Dr. Armin Leibig und Annika Werner vom Studiengang Pflegepädagogik nehmen dabei die Kids und ihre Familien mit ins Leckerland, wo köstliche Verheißungen, aber auch manche Gefahren warten.

Umrahmt wird die Jubiläums-Kinderuni von einem bunten Familienfest: Gemeinsam mit Kinderuni-Dozierenden der letzten 20 Jahre gestaltet die Hochschule einen lustigen Nachmittag mit vielen Aktionen, Spiel und Spaß.

Die Kinderuni-Jubiläumsvorlesung und das begleitende Familienfest sind kostenfrei und stehen allen Kindern und ihren Familienangehörigen offen. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Platzzahl zur Teilnahme an der Kinderuni-Vorlesung erforderlich.

Die Kinderuni-Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes.

Nähere Informationen und Anmeldung unter: www.hwg-lu.de/kinderuni