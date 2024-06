Ludwigshafen – Freie Wählergruppe Oggersheim (FWG) “Modernisierung mit Nachsicht: Kauflands Ankunft in Oggersheim bringt Hoffnung und Herausforderungen für die Mitarbeiter von Real”

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am frühen Abend des 25.06.2024 gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei Landau gemeldet, dass ein sechsjähriges Kind in einem Landauer Freibad für einen kurzen Moment regungslos an der Wasseroberfläche des Nichtschwimmerbeckens trieb. Dank des schnellen Eingreifens der Badeaufsicht und weiterer Badegäste gelang es, das Kind aus dem Wasser zu ziehen und ... Mehr lesen »