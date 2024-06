Landau – #K22: Pkw-Fahrerin verliert Kontrolle und überschlägt sich

Dörrenbach – K22 (ots) Am Montag, 24.06.2024, um 08:15 Uhr, kam es auf der K22 zwischen Dörrenbach und der B38 zu einem Verkehrsunfall.

Eine 34-jährige Fahrerin eines Renault Clio befuhr die K22 von Dörrenbach in Richtung B38. In einer Linkskurve verlor sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei geriet sie zunächst auf die Gegenfahrbahn und lenkte zurück. Anschließend kam die Fahrerin in den rechtsseitigen Straßengraben, der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.-EUR.

Polizeidirektion Landau