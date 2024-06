Lampertheim – 26. EWR-Triathlon am 30. Juni: Achtung Straßensperrungen!

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Anlässlich des 26. Lampertheimer EWR-Triathlons ist es erforderlich, am Sonntag, den 30. Juni 2024 in der Zeit von 08.00 bis ca. 13.00 Uhr folgende Straßen für den gesamten Verkehr zu sperren:

-Der Weidweg ist in Richtung Freibad ab der Straße „Rheinweide” gesperrt. Die Triath­lonteilnehmer und die Besucher des Freibades können passieren.

-Schwimmbadstraße, Carl-Lepper-Straße und die Eduard-Feldhofen-Straße die L 3110 Wormser Straße (Teilstück zwischen der Einmündung B44 / Andreasstraße / Hagenstraße bis zur Chemiestraße)

-Die Chemiestraße (bis zur Klärwerkstraße), die Klärwerkstraße und die Rosenaustraße die Ostumgehung zwischen den Anschlüssen B 44 und der Neuschloßstraßedie Landesstraße 3110 zwischen Einmündung Ostumgehung und Kreisel Hüttenfeld.

-Die Umleitung des überörtlichen Verkehrs erfolgt über die Bundesstraße 44 nach Bürstadt – Lorsch – Hüttenfeld sowie in umgekehrter Richtung.

-Die Umleitung innerörtlich erfolgt über Streckenposten des Fachdienstes Verkehr und des Ver­anstalters. Wir möchten die Verkehrsteilnehmer bitten, auf die Hinweise und Umleitungsempfeh­lungen der Ordnungskräfte zu achten!

-Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes können im Notfall passieren!

-Der Stadtteil Neuschloß kann von Lampertheim kommend nur bedingt durch Feld- bzw. Waldge­markung angefahren werden. Es gibt leider keine Möglichkeit, während der Veranstaltung von Neuschloß nach Hüttenfeld bzw. von Hüttenfeld nach Neuschloß und Lampertheim zu fahren.

-Der Waldfriedhof kann während dieser Zeit über die L 3110 nicht angefahren werden.

-Auch in diesem Jahr können In der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr die Haltestellen im gesam­ten gesperrten Bereich nicht angedient werden. Wir bitten die Busunternehmen um entspre­chende Hinweise an den betroffenen Haltestellen und um Weiterleitung dieser Information an die Busfahrer.