Heidelberg – Musik- und Singschule: Jugendsinfonieorchester lädt zum Konzert in den Johannes-Brahms-Saal

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Heidelberger Jugendsinfonieorchester lädt am Sonntag, 30. Juni 2024, zu einem Konzert unter Leitung von Thomas Kalb in den Johannes-Brahms-Saal ein. Das Konzert in der Musik- und Singschule, Kirchstraße 2, im Stadtteil Bergheim beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Orchester spielt die Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64 von Peter Tschaikowsky und Danzón Nr. 2 von Arturo Márquez.

