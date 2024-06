Worms – nach zurückliegender Körperverletzung – Tatopfer gesucht

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am 20.04.24 gegen 16:30 Uhr kam es am Hinterausgang des Wormser Hauptbahnhofes zu einer gefährlichen Körperverletzung. Laut Zeugenaussagen wurde ein etwa 60-jähriger Mann, der gerade am Kofferraum seines Pkw stand, unvermittelt von einer bereits identifizierten dunkelhäutigen männlichen Person attackiert. Der Geschädigte verließ den Tatort mit seinem Pkw noch vor Eintreffen der Polizei. Das Tatopfer wird dringend gebeten sich mit der Kriminalinspektion Ludwigshafen in Verbindung zu setzen.

